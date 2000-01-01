село Полудино, село Полудино, район имени Магжана Жумабаева, Северо-Казахстанская область (на 2022) — Familio

Полудино

район имени Магжана Жумабаева, Северо-Казахстанская область (на 2022)

Статус
жилой
Тип
село
Координаты

Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.

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Чат по генеалогии Казахстана

Волости и населённые места 1893 года

НазваниеСословиеДворовВсего жителейСкот
Акмолинская область, Петропавловский уезд, Полуденный станичный юрт
143Полуденная ст., стан. правлениеВсех дворов: 92. 627Лошадей: 298. Рогатого скота: 274. Овец: 154. Свиней: 5.
Петропавловский уезд, Полуденная киргизская волость
15280. Полуденная кирг. вол., осн. 1869 г.Аулов: 7. Кибиток: 1161. 6666Лошадей: 6545. Рогатого скота: 2086. Овец: 6050. Коз: 260.

Классификатор административно-территориальных объектов Казахстана (КАТО)

Название на русскомНазвание на казахскомКод КАТО
Северо-Казахстанская область, район имени Магжана Жумабаева, Полудинский сельский округ
село ПолудиноПолудино а.593669100
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