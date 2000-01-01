Полудино
район имени Магжана Жумабаева, Северо-Казахстанская область (на 2022)
- Статус
- жилой
- Тип
- село
- Координаты
- СправочникиСправочники
- ФамилииФамилии
- ЛюдиЛюди
- ИсточникиИсточники
- ПриходыПриходы
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Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.Скрыть
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Волости и населённые места 1893 года
№НазваниеСословиеДворовВсего жителейСкот
143Полуденная ст., стан. правлениеВсех дворов: 92. 627Лошадей: 298. Рогатого скота: 274. Овец: 154. Свиней: 5.
15280. Полуденная кирг. вол., осн. 1869 г.Аулов: 7. Кибиток: 1161. 6666Лошадей: 6545. Рогатого скота: 2086. Овец: 6050. Коз: 260.
Классификатор административно-территориальных объектов Казахстана (КАТО)
Название на русскомНазвание на казахскомКод КАТО
село ПолудиноПолудино а.593669100