Кузнецова (Рекина) Агафья Васильевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Кузнецова (Рекина) Агафья Васильевна

Место рождения

Полудино, район имени Магжана Жумабаева, Северо-Казахстанская область

Дата рождения

14.04.1798

Дата смерти

12.08.1859

Пол

Женский

Добавил:

ИС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
14.04.1798

Отец: Рекин Василий Уряд. Р. Камышлово Иванов

Мать: Рекина Дарья Федоровна

Полудино, район имени Магжана Жумабаева, Северо-Казахстанская область
ф.16 оп.2 д.34. Л884-885
Бракосочетание
28.01.1818

Муж: Кузнецов Петр Урядник 3 Класса Редута Камышлова Александров

Полудино, район имени Магжана Жумабаева, Северо-Казахстанская область
М. 20. Ж. 19. Пор: кр.Полуденной урядник Иван Рейтаров с казаками р.Камышлова Иваном Тагильцевым и Григорьем Кузнецовым
Рождение ребёнка
Около 1818

Дочь: Ефросинья Петрова

Отец ребёнка: Кузнецов Петр Урядник 3 Класса Редута Камышлова Александров

Рождение ребёнка
15.01.1825

Сын: Кузнецов Павел Уряд. Выс. Камышловского Петров

Отец ребёнка: Кузнецов Петр Урядник 3 Класса Редута Камышлова Александров

уряд. Андрей Прокопьев, Анна Васильевна Рейтарова жена уряднмка Николая Рейтарова
Рождение ребёнка
19.04.1838

Дочь: Глафира Петрова

Отец ребёнка: Кузнецов Петр Урядник 3 Класса Редута Камышлова Александров

Рождение ребёнка
24.05.1841

Дочь: Кузнецова Александра Петровна

Отец ребёнка: Кузнецов Петр Урядник 3 Класса Редута Камышлова Александров

Крещение
Неизвестно
Полудино, район имени Магжана Жумабаева, Северо-Казахстанская область
Вос: т.же ред. казак Фёдор Прокопьев, капрала Елисея Бутакова ж. Ульяна Никитина
Смерть
12.08.1859
61год, вдова от паралича
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