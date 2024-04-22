Кузнецова (Рекина) Агафья Васильевна
Место рождения
Дата рождения14.04.1798
Дата смерти12.08.1859
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Место
Комментарий
Рождение
14.04.1798
ф.16 оп.2 д.34. Л884-885
Бракосочетание
28.01.1818
М. 20. Ж. 19. Пор: кр.Полуденной урядник Иван Рейтаров с казаками р.Камышлова Иваном Тагильцевым и Григорьем Кузнецовым
Рождение ребёнка
Около 1818
Дочь: Ефросинья Петрова
Отец ребёнка: Кузнецов Петр Урядник 3 Класса Редута Камышлова Александров
Рождение ребёнка
15.01.1825
Сын: Кузнецов Павел Уряд. Выс. Камышловского Петров
Отец ребёнка: Кузнецов Петр Урядник 3 Класса Редута Камышлова Александров
уряд. Андрей Прокопьев, Анна Васильевна Рейтарова жена уряднмка Николая Рейтарова
Рождение ребёнка
19.04.1838
Дочь: Глафира Петрова
Отец ребёнка: Кузнецов Петр Урядник 3 Класса Редута Камышлова Александров
Рождение ребёнка
24.05.1841
Крещение
Неизвестно
Вос: т.же ред. казак Фёдор Прокопьев, капрала Елисея Бутакова ж. Ульяна Никитина
Смерть
12.08.1859
61год, вдова от паралича