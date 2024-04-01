Рекин Василий Уряд. Р. Камышлово Иванов — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Рекин Василий Уряд. Р. Камышлово Иванов

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1772

Дата смерти

28.01.1829

Пол

Мужской

Добавил:

ИС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1772

Отец: Рекин Иван Казак Р. Плосского 1 Петров

Мать: Рекина (Шишкина) Устинья Мироновна

Бракосочетание
1792

Жена: Рекина (Богунова) Дарья Федоровна

Полудино, район имени Магжана Жумабаева, Северо-Казахстанская область
ф.16 оп.2 д.23. Л1010-1011.
Рождение ребёнка
09.04.1793

Дочь: (Рекина) Арина Васильевна

Мать ребёнка: Рекина (Богунова) Дарья Федоровна

Полудино, район имени Магжана Жумабаева, Северо-Казахстанская область
ф.16 оп.2 д.24. Л822-823
Рождение ребёнка
17.08.1795

Дочь: Захарова (Рекина?) Васса Васильева

Мать ребёнка: Рекина (Богунова) Дарья Федоровна

Рождение ребёнка
14.04.1798

Дочь: Кузнецова (Рекина) Агафья Васильевна

Мать ребёнка: Рекина (Богунова) Дарья Федоровна

Полудино, район имени Магжана Жумабаева, Северо-Казахстанская область
ф.16 оп.2 д.34. Л884-885
Рождение ребёнка
10.02.1801

Дочь: Рейтарова (Рекина) Анна Васильевна

Мать ребёнка: Рекина (Богунова) Дарья Федоровна

Полудино, район имени Магжана Жумабаева, Северо-Казахстанская область
Рождение ребёнка
12.02.1816

Сын: Рекин Лев Васильев

Мать ребёнка: Рекина (Богунова) Дарья Федоровна

Рождение ребёнка
25.01.1823

Дочь: (Рекина) Анна Васильевна

Мать ребёнка: Рекина (Богунова) Дарья Федоровна

Смерть
28.01.1829
Плоское, Кызылжарский район, Северо-Казахстанская область
Истерической болезнью 57 лет.Ф16 оп.2 д.10 Л385-386.

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