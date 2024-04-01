Рекин Василий Уряд. Р. Камышлово Иванов
Место рожденияНе указано
Дата рождения1772
Дата смерти28.01.1829
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Рождение
1772
Бракосочетание
1792
ф.16 оп.2 д.23. Л1010-1011.
Рождение ребёнка
09.04.1793
Дочь: (Рекина) Арина Васильевна
Мать ребёнка: Рекина (Богунова) Дарья Федоровна
ф.16 оп.2 д.24. Л822-823
Рождение ребёнка
17.08.1795
Дочь: Захарова (Рекина?) Васса Васильева
Мать ребёнка: Рекина (Богунова) Дарья Федоровна
Рождение ребёнка
14.04.1798
Дочь: Кузнецова (Рекина) Агафья Васильевна
Мать ребёнка: Рекина (Богунова) Дарья Федоровна
ф.16 оп.2 д.34. Л884-885
Рождение ребёнка
10.02.1801
Дочь: Рейтарова (Рекина) Анна Васильевна
Мать ребёнка: Рекина (Богунова) Дарья Федоровна
Рождение ребёнка
12.02.1816
Сын: Рекин Лев Васильев
Мать ребёнка: Рекина (Богунова) Дарья Федоровна
Рождение ребёнка
25.01.1823
Дочь: (Рекина) Анна Васильевна
Мать ребёнка: Рекина (Богунова) Дарья Федоровна
Смерть
28.01.1829
Плоское, Кызылжарский район, Северо-Казахстанская область
Истерической болезнью 57 лет.Ф16 оп.2 д.10 Л385-386.