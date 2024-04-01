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Рекин Иван Казак Р. Плосского 1 Петров

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1751

Дата смерти

03.04.1786

Пол

Мужской

Добавил:

ИС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1751

Отец: Рекин Петр Отст. Подпрапорщик Р. Плосского Козмин

Мать: Рекина Анастасия Карпова

Бракосочетание
23.01.1771

Жена: Рекина (Шишкина) Устинья Мироновна

Плоское, Кызылжарский район, Северо-Казахстанская область
ф.16 оп.2 д.5 Омский архив Л164Книга Ишимского заказа,Красноярской слободы,Троицкой церквина 1771 год. дер. Барневой крестьянина Мирона Шишкина з дочерью ево девицей Устиньей первым браком.
Рождение ребёнка
1772

Сын: Рекин Василий Уряд. Р. Камышлово Иванов

Мать ребёнка: Рекина (Шишкина) Устинья Мироновна

Рождение ребёнка
23.02.1774

Дочь: (Рекина) Евдокия Ивановна

Мать ребёнка: Рекина (Шишкина) Устинья Мироновна

Рождение ребёнка
10.11.1779

Сын: Рекин Григорий Казак Р.Камышлова Иванов

Мать ребёнка: Рекина (Шишкина) Устинья Мироновна

Плоское, Кызылжарский район, Северо-Казахстанская область
дядя Алексей
Рождение ребёнка
25.12.1780

Сын: Рекин Стефан Иванов

Мать ребёнка: Рекина (Шишкина) Устинья Мироновна

Смерть
03.04.1786
Плоское, Кызылжарский район, Северо-Казахстанская область
33 года, горячкою

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