Рекин Иван Казак Р. Плосского 1 Петров
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1751
Дата смерти03.04.1786
ПолМужской
Отец
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1751
Бракосочетание
23.01.1771
ф.16 оп.2 д.5 Омский архив Л164Книга Ишимского заказа,Красноярской слободы,Троицкой церквина 1771 год. дер. Барневой крестьянина Мирона Шишкина з дочерью ево девицей Устиньей первым браком.
Рождение ребёнка
1772
Сын: Рекин Василий Уряд. Р. Камышлово Иванов
Мать ребёнка: Рекина (Шишкина) Устинья Мироновна
Рождение ребёнка
23.02.1774
Дочь: (Рекина) Евдокия Ивановна
Мать ребёнка: Рекина (Шишкина) Устинья Мироновна
Рождение ребёнка
10.11.1779
Сын: Рекин Григорий Казак Р.Камышлова Иванов
Мать ребёнка: Рекина (Шишкина) Устинья Мироновна
дядя Алексей
Рождение ребёнка
25.12.1780
Сын: Рекин Стефан Иванов
Мать ребёнка: Рекина (Шишкина) Устинья Мироновна
Смерть
03.04.1786
33 года, горячкою