Рекин Петр Отст. Подпрапорщик Р. Плосского Козмин
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1709
Дата смертиОколо 1789
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1709
Отец: Рекин Кузьма
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: (Рекина) Мария 2 Петровна
Мать ребёнка: Рекина Анастасия Карпова
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Красноусова (Рекина ?) Марфа Петрова
Мать ребёнка: Рекина Анастасия Карпова
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Рекина Анастасия Карпова
Рождение ребёнка
1737
Сын: Рекин Гаврила Петров
Мать ребёнка: Рекина Анастасия Карпова
Рождение ребёнка
Около 1743
Дочь: Новокрещенова 1, Трусова2 (Рекина) Мария Петровна
Мать ребёнка: Рекина Анастасия Карпова
Рождение ребёнка
1749
Сын: Рекин Алексей Уряд. Р. Плосского I Петров
Мать ребёнка: Рекина Анастасия Карпова
Рождение ребёнка
Около 1751
Сын: Рекин Иван Казак Р. Плосского 1 Петров
Мать ребёнка: Рекина Анастасия Карпова
Рождение ребёнка
Около 1752
Сын: Рекин Иван Малолеток Редута Плосского 2 Петров
Мать ребёнка: Рекина Анастасия Карпова
Рождение ребёнка
1754
Мать ребёнка: Рекина Анастасия Карпова
Смерть
Около 1789