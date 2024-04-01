Рекин Петр Отст. Подпрапорщик Р. Плосского Козмин — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Рекин Петр Отст. Подпрапорщик Р. Плосского Козмин

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1709

Дата смерти

Около 1789

Пол

Мужской

Добавил:

ИС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1709

Отец: Рекин Кузьма

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: (Рекина) Мария 2 Петровна

Мать ребёнка: Рекина Анастасия Карпова

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Красноусова (Рекина ?) Марфа Петрова

Мать ребёнка: Рекина Анастасия Карпова

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Рекина Анастасия Карпова

Рождение ребёнка
1737

Сын: Рекин Гаврила Петров

Мать ребёнка: Рекина Анастасия Карпова

Рождение ребёнка
Около 1743

Дочь: Новокрещенова 1, Трусова2 (Рекина) Мария Петровна

Мать ребёнка: Рекина Анастасия Карпова

Рождение ребёнка
1749

Сын: Рекин Алексей Уряд. Р. Плосского I Петров

Мать ребёнка: Рекина Анастасия Карпова

Рождение ребёнка
Около 1751

Сын: Рекин Иван Казак Р. Плосского 1 Петров

Мать ребёнка: Рекина Анастасия Карпова

Рождение ребёнка
Около 1752

Сын: Рекин Иван Малолеток Редута Плосского 2 Петров

Мать ребёнка: Рекина Анастасия Карпова

Рождение ребёнка
1754

Сын: Рекин Алексей Ii Петров

Мать ребёнка: Рекина Анастасия Карпова

Смерть
Около 1789

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