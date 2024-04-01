Рекин Алексей Уряд. Р. Плосского I Петров
Место рожденияНе указано
Дата рождения1749
Дата смерти14.01.1820
ПолМужской
Отец
Жена
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1749
Бракосочетание
Неизвестно
Красный Яр, Кызылжарский район, Северо-Казахстанская область
крестьянская дочь
Военная служба
Неизвестно
Прапорный пятидесятник
Рождение ребёнка
Около 1769
Дочь: Андреева (Рекина) Анна Алексеева
Мать ребёнка: Рекина Анисья (Анна) Спиридонова
Рождение ребёнка
16.12.1774
Дочь: Афанасьева (Рекина) Анастасия Алексеева
Мать ребёнка: Рекина Анисья (Анна) Спиридонова
воспр. прапорщика дочь Анна Григорьева Самсоновых
Рождение ребёнка
1775
Мать ребёнка: Рекина Анисья (Анна) Спиридонова
Рождение ребёнка
Около 1777
Дочь: (Рекина) Евдокия Алексеева
Мать ребёнка: Рекина Анисья (Анна) Спиридонова
Рождение ребёнка
02.01.1780
Сын: Рекин Иван Алексеев
Мать ребёнка: Рекина Анисья (Анна) Спиридонова
Военная служба
?.08.1781
Записан у брата А2 как капрал
Рождение ребёнка
24.06.1783
Сын: Рекин Иван Алексеев
Мать ребёнка: Рекина Анисья (Анна) Спиридонова
воспр. Иван Маловичко
Военная служба
1799
Прапорной
Смерть
14.01.1820
Пятидесятник 73 года чахотка