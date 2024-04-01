Рекин Алексей Уряд. Р. Плосского I Петров — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Рекин Алексей Уряд. Р. Плосского I Петров

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1749

Дата смерти

14.01.1820

Пол

Мужской

Добавил:

ИС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1749

Отец: Рекин Петр Отст. Подпрапорщик Р. Плосского Козмин

Мать: Рекина Анастасия Карпова

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Рекина Анисья (Анна) Спиридонова

Красный Яр, Кызылжарский район, Северо-Казахстанская область
крестьянская дочь
Военная служба
Неизвестно
Прапорный пятидесятник
Рождение ребёнка
Около 1769

Дочь: Андреева (Рекина) Анна Алексеева

Мать ребёнка: Рекина Анисья (Анна) Спиридонова

Рождение ребёнка
16.12.1774

Дочь: Афанасьева (Рекина) Анастасия Алексеева

Мать ребёнка: Рекина Анисья (Анна) Спиридонова

Плоское, Кызылжарский район, Северо-Казахстанская область
воспр. прапорщика дочь Анна Григорьева Самсоновых
Рождение ребёнка
1775

Сын: Рекин Лазарь Алексеевич

Мать ребёнка: Рекина Анисья (Анна) Спиридонова

Рождение ребёнка
Около 1777

Дочь: (Рекина) Евдокия Алексеева

Мать ребёнка: Рекина Анисья (Анна) Спиридонова

Рождение ребёнка
02.01.1780

Сын: Рекин Иван Алексеев

Мать ребёнка: Рекина Анисья (Анна) Спиридонова

Военная служба
?.08.1781
Плоское, Кызылжарский район, Северо-Казахстанская область
Записан у брата А2 как капрал
Рождение ребёнка
24.06.1783

Сын: Рекин Иван Алексеев

Мать ребёнка: Рекина Анисья (Анна) Спиридонова

Плоское, Кызылжарский район, Северо-Казахстанская область
воспр. Иван Маловичко
Военная служба
1799
Плоское, Кызылжарский район, Северо-Казахстанская область
Прапорной
Смерть
14.01.1820
Пятидесятник 73 года чахотка

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