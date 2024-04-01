Кузнецов Петр Урядник 3 Класса Редута Камышлова Александров — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Кузнецов Петр Урядник 3 Класса Редута Камышлова Александров

Место рождения

Камышлово, Аккайынский район, Северо-Казахстанская область

Дата рождения

Около 1798

Дата смерти

05.11.1853

Пол

Мужской

Добавил:

ИС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1798

Отец: Кузнецов Александр Казак Р. Камышлова Федоров

Мать: Кузнецова (Володимерова) Анастасия Васильева

Камышлово, Аккайынский район, Северо-Казахстанская область
Рождение ребёнка
Около 1818

Дочь: (Кузнецова) Ефросинья Петрова

Мать ребёнка: Кузнецова (Рекина) Агафья Васильевна

Бракосочетание
28.01.1818

Жена: Кузнецова (Рекина) Агафья Васильевна

Полудино, район имени Магжана Жумабаева, Северо-Казахстанская область
М. 20. Ж. 19. Пор: кр.Полуденной урядник Иван Рейтаров с казаками р.Камышлова Иваном Тагильцевым и Григорьем Кузнецовым
Рождение ребёнка
15.01.1825

Сын: Кузнецов Павел Уряд. Выс. Камышловского Петров

Мать ребёнка: Кузнецова (Рекина) Агафья Васильевна

уряд. Андрей Прокопьев, Анна Васильевна Рейтарова жена уряднмка Николая Рейтарова
Рождение ребёнка
19.04.1838

Дочь: (Кузнецова) Глафира Петрова

Мать ребёнка: Кузнецова (Рекина) Агафья Васильевна

Рождение ребёнка
24.05.1841

Дочь: Кузнецова Александра Петровна

Мать ребёнка: Кузнецова (Рекина) Агафья Васильевна

Смерть
05.11.1853
56 лет, утонул в озере

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