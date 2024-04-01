Кузнецов Петр Урядник 3 Класса Редута Камышлова Александров
Место рождения
Дата рожденияОколо 1798
Дата смерти05.11.1853
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Рождение
Около 1798
Отец: Кузнецов Александр Казак Р. Камышлова Федоров
Рождение ребёнка
Около 1818
Дочь: (Кузнецова) Ефросинья Петрова
Мать ребёнка: Кузнецова (Рекина) Агафья Васильевна
Бракосочетание
28.01.1818
Полудино, район имени Магжана Жумабаева, Северо-Казахстанская область
М. 20. Ж. 19. Пор: кр.Полуденной урядник Иван Рейтаров с казаками р.Камышлова Иваном Тагильцевым и Григорьем Кузнецовым
Рождение ребёнка
15.01.1825
Сын: Кузнецов Павел Уряд. Выс. Камышловского Петров
Мать ребёнка: Кузнецова (Рекина) Агафья Васильевна
уряд. Андрей Прокопьев, Анна Васильевна Рейтарова жена уряднмка Николая Рейтарова
Рождение ребёнка
19.04.1838
Дочь: (Кузнецова) Глафира Петрова
Мать ребёнка: Кузнецова (Рекина) Агафья Васильевна
Рождение ребёнка
24.05.1841
Дочь: Кузнецова Александра Петровна
Мать ребёнка: Кузнецова (Рекина) Агафья Васильевна
Смерть
05.11.1853
56 лет, утонул в озере