Кузнецова (Володимерова) Анастасия Васильева — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Кузнецова (Володимерова) Анастасия Васильева

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1775

Дата смерти

20.05.1809

Пол

Женский

Добавил:

ИС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1775

Отец: Володимеров Василий Отст. Драгун, Кузнец Дер Чебачьей, Суминской Волости Алексеев

Мать: Володимерова Домна Климентьева

Бракосочетание
Около 1792

Муж: Кузнецов Александр Казак Р. Камышлова Федоров

Рождение ребёнка
Около 1798

Сын: Кузнецов Петр Урядник 3 Класса Редута Камышлова Александров

Отец ребёнка: Кузнецов Александр Казак Р. Камышлова Федоров

Камышлово, Аккайынский район, Северо-Казахстанская область
Рождение ребёнка
06.11.1799

Сын: Кузнецов Иван ? Алексеев

Отец ребёнка: Кузнецов Александр Казак Р. Камышлова Федоров

Рождение ребёнка
Около 1800

Дочь: Гладилова (Кузнецова) Анисья Александрова

Отец ребёнка: Кузнецов Александр Казак Р. Камышлова Федоров

Рождение ребёнка
23.07.1804

Сын: Кузнецов Стефан Александрович

Отец ребёнка: Кузнецов Александр Казак Р. Камышлова Федоров

Смерть
20.05.1809
29 лет, родимец

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