Кузнецова (Володимерова) Анастасия Васильева
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1775
Дата смерти20.05.1809
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1775
Бракосочетание
Около 1792
Рождение ребёнка
Около 1798
Сын: Кузнецов Петр Урядник 3 Класса Редута Камышлова Александров
Отец ребёнка: Кузнецов Александр Казак Р. Камышлова Федоров
Камышлово, Аккайынский район, Северо-Казахстанская область
Рождение ребёнка
06.11.1799
Отец ребёнка: Кузнецов Александр Казак Р. Камышлова Федоров
Рождение ребёнка
Около 1800
Рождение ребёнка
23.07.1804
Сын: Кузнецов Стефан Александрович
Отец ребёнка: Кузнецов Александр Казак Р. Камышлова Федоров
Смерть
20.05.1809
29 лет, родимец