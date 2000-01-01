село Новопавловка, село Новопавловка, Петропавловский уезд, Акмолинская область (на 1893) — Familio

Новопавловка

Петропавловский уезд, Акмолинская область (на 1893)

Статус
жилой
Тип
село
Координаты

Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.

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Волости и населённые места 1893 года

НазваниеСословиеДворовВсего жителейСкот
Акмолинская область, Петропавловский уезд, Петропавловский станичный юрт
131Новопавловский посел.Всех дворов: 109. 536Лошадей: 71. Рогатого скота: 63. Овец: 78.
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