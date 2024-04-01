Гладилова (Кузнецова) Анисья Александрова
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1800
Дата смерти25.01.1855
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1800
Бракосочетание
21.01.1821
М.16 ж.20
Рождение ребёнка
Около 1823
Дочь: Ротова Наталья Матвеева
Отец ребёнка: Гладилов Матвей Евлампиев
Рождение ребёнка
24.06.1829
Дочь: Веремская Ефросинья Матвеева
Отец ребёнка: Гладилов Матвей Евлампиев
Рождение ребёнка
1832
Дочь: Агрипина Матвеева
Отец ребёнка: Гладилов Матвей Евлампиев
Рождение ребёнка
1834
Дочь: Петухова Евдокия Матвеева
Отец ребёнка: Гладилов Матвей Евлампиев
Смерть
25.01.1855
54 года от чахотки