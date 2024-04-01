Гладилова (Кузнецова) Анисья Александрова — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Гладилова (Кузнецова) Анисья Александрова

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1800

Дата смерти

25.01.1855

Пол

Женский

Добавил:

ИС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1800

Отец: Кузнецов Александр Казак Р. Камышлова Федоров

Мать: Кузнецова Анастасия Васильева

Бракосочетание
21.01.1821

Муж: Гладилов Матвей Евлампиев

М.16 ж.20
Рождение ребёнка
Около 1823

Дочь: Ротова Наталья Матвеева

Отец ребёнка: Гладилов Матвей Евлампиев

Рождение ребёнка
24.06.1829

Дочь: Веремская Ефросинья Матвеева

Отец ребёнка: Гладилов Матвей Евлампиев

Рождение ребёнка
1832

Дочь: Агрипина Матвеева

Отец ребёнка: Гладилов Матвей Евлампиев

Рождение ребёнка
1834

Дочь: Петухова Евдокия Матвеева

Отец ребёнка: Гладилов Матвей Евлампиев

Смерть
25.01.1855
54 года от чахотки
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