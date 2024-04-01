Гладилов Матвей Евлампиев — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Гладилов Матвей Евлампиев

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1804

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ИС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1804

Отец: Гладилов Евлампий

Мать: не указана

Бракосочетание
21.01.1821

Жена: Гладилова Анисья Александрова

М.16 ж.20
Рождение ребёнка
Около 1823

Дочь: Ротова Наталья Матвеева

Мать ребёнка: Гладилова Анисья Александрова

Рождение ребёнка
24.06.1829

Дочь: Веремская Ефросинья Матвеева

Мать ребёнка: Гладилова Анисья Александрова

Рождение ребёнка
1832

Дочь: Агрипина Матвеева

Мать ребёнка: Гладилова Анисья Александрова

Рождение ребёнка
1834

Дочь: Петухова Евдокия Матвеева

Мать ребёнка: Гладилова Анисья Александрова

Смерть
Неизвестно
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