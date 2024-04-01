Гладилов Матвей Евлампиев
Место рожденияНе указано
Дата рождения1804
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1804
Отец: Гладилов Евлампий
Бракосочетание
21.01.1821
М.16 ж.20
Рождение ребёнка
Около 1823
Дочь: Ротова Наталья Матвеева
Мать ребёнка: Гладилова Анисья Александрова
Рождение ребёнка
24.06.1829
Дочь: Веремская Ефросинья Матвеева
Мать ребёнка: Гладилова Анисья Александрова
Рождение ребёнка
1832
Дочь: Агрипина Матвеева
Мать ребёнка: Гладилова Анисья Александрова
Рождение ребёнка
1834
Дочь: Петухова Евдокия Матвеева
Мать ребёнка: Гладилова Анисья Александрова
Смерть
Неизвестно