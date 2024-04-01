Веремская (Гладилова) Ефросинья Матвеева
Место рожденияНе указано
Дата рождения24.06.1829
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
24.06.1829
Бракосочетание
09.11.1847
м. 20 ж. 18
Рождение ребёнка
10.07.1848
Дочь: Ольга Семенова
Отец ребёнка: Веромский Семен Казак Р. Камышлова Васильев
Рождение ребёнка
Около ?.11.1857
Отец ребёнка: Веромский Семен Казак Р. Камышлова Васильев
Рождение ребёнка
07.06.1859
Отец ребёнка: Веромский Семен Казак Р. Камышлова Васильев
Рождение ребёнка
Около 1861
Отец ребёнка: Веромский Семен Казак Р. Камышлова Васильев
Рождение ребёнка
20.10.1863
Дочь: Параскева Семенова
Отец ребёнка: Веромский Семен Казак Р. Камышлова Васильев
Рождение ребёнка
15.05.1872
Смерть
Неизвестно