Веремская (Гладилова) Ефросинья Матвеева — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиВеремская (Гладилова) Ефросинья Матвеева

Веремская (Гладилова) Ефросинья Матвеева

Место рождения

Не указано

Дата рождения

24.06.1829

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ИС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
24.06.1829

Отец: Гладилов Матвей Евлампиев

Мать: Гладилова Анисья Александрова

Бракосочетание
09.11.1847

Муж: Веромский Семен Казак Р. Камышлова Васильев

м. 20 ж. 18
Рождение ребёнка
10.07.1848

Дочь: Ольга Семенова

Отец ребёнка: Веромский Семен Казак Р. Камышлова Васильев

Рождение ребёнка
Около ?.11.1857

Сын: Веремский Иван Семенов

Отец ребёнка: Веромский Семен Казак Р. Камышлова Васильев

Рождение ребёнка
07.06.1859

Сын: Веремский Петр Семенов

Отец ребёнка: Веромский Семен Казак Р. Камышлова Васильев

Рождение ребёнка
Около 1861

Сын: Веремский Федор Семенов

Отец ребёнка: Веромский Семен Казак Р. Камышлова Васильев

Рождение ребёнка
20.10.1863

Дочь: Параскева Семенова

Отец ребёнка: Веромский Семен Казак Р. Камышлова Васильев

Рождение ребёнка
15.05.1872

Сын: Веремский Дмитрий Казак Ст. Полуденной Семенов

Отец ребёнка: Веромский Семен Казак Р. Камышлова Васильев

Смерть
Неизвестно
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close