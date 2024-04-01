Веромский Семен Казак Р. Камышлова Васильев
Место рожденияНе указано
Дата рождения14.04.1828
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
14.04.1828
Бракосочетание
09.11.1847
м. 20 ж. 18
Рождение ребёнка
10.07.1848
Дочь: Ольга Семенова
Мать ребёнка: Веремская Ефросинья Матвеева
Рождение ребёнка
Около ?.11.1857
Мать ребёнка: Веремская Ефросинья Матвеева
Рождение ребёнка
07.06.1859
Мать ребёнка: Веремская Ефросинья Матвеева
Рождение ребёнка
Около 1861
Мать ребёнка: Веремская Ефросинья Матвеева
Рождение ребёнка
20.10.1863
Дочь: Параскева Семенова
Мать ребёнка: Веремская Ефросинья Матвеева
Рождение ребёнка
15.05.1872
Сын: Веремский Дмитрий Казак Ст. Полуденной Семенов
Мать ребёнка: Веремская Ефросинья Матвеева
Смерть
Неизвестно