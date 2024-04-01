Веромский Семен Казак Р. Камышлова Васильев — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Веромский Семен Казак Р. Камышлова Васильев

Место рождения

Не указано

Дата рождения

14.04.1828

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ИС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
14.04.1828

Отец: Еремсков (веромскъ) Василий Отст. Казак Р.Камышлова Григорьев

Мать: Еремскова Елена Дмитриевна

Бракосочетание
09.11.1847

Жена: Веремская Ефросинья Матвеева

м. 20 ж. 18
Рождение ребёнка
10.07.1848

Дочь: Ольга Семенова

Мать ребёнка: Веремская Ефросинья Матвеева

Рождение ребёнка
Около ?.11.1857

Сын: Веремский Иван Семенов

Мать ребёнка: Веремская Ефросинья Матвеева

Рождение ребёнка
07.06.1859

Сын: Веремский Петр Семенов

Мать ребёнка: Веремская Ефросинья Матвеева

Рождение ребёнка
Около 1861

Сын: Веремский Федор Семенов

Мать ребёнка: Веремская Ефросинья Матвеева

Рождение ребёнка
20.10.1863

Дочь: Параскева Семенова

Мать ребёнка: Веремская Ефросинья Матвеева

Рождение ребёнка
15.05.1872

Сын: Веремский Дмитрий Казак Ст. Полуденной Семенов

Мать ребёнка: Веремская Ефросинья Матвеева

Смерть
Неизвестно
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