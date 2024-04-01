Веремский Федор Семенов
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1861
Дата смерти14.11.1912
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
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Место
Комментарий
Рождение
Около 1861
Рождение ребёнка
Около 1890
Сын: Веремский Алексей Федоров
Мать ребёнка: Веремская Лукия Филипова
Рождение ребёнка
Около 1891
Мать ребёнка: Веремская Лукия Филипова
Рождение ребёнка
20.10.1900
Дочь: Гладилова Анна Федорова
Мать ребёнка: Веремская Лукия Филипова
Яков Филипов Петухов, к. ж Евдокия Яковлева Федотова
Рождение ребёнка
Около ?.12.1902
Сын: Веремский Василий Федоров
Мать ребёнка: Веремская Лукия Филипова
Рождение ребёнка
01.09.1904
Дочь: Василиса Федорова
Мать ребёнка: Веремская Лукия Филипова
Рождение ребёнка
11.04.1907
Дочь: Малышева Анастасия Федорова
Мать ребёнка: Веремская Лукия Филипова
Рождение ребёнка
28.02.1909
Дочь: Пигалева Марина Федорова
Мать ребёнка: Веремская Лукия Филипова
воспр. родной брат отцу Дмитрий и каз.вдова мария Григорьева Веремская л.д.120-121
Рождение ребёнка
30.12.1911
Сын: Веремский Василий Федоров
Мать ребёнка: Веремская Лукия Филипова
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Веремская Лукия Филипова
Смерть
14.11.1912
51 год, чахотка