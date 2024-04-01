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Веремский Федор Семенов

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1861

Дата смерти

14.11.1912

Пол

Мужской

Добавил:

ИС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1861

Отец: Веромский Семен Казак Р. Камышлова Васильев

Мать: Веремская Ефросинья Матвеева

Рождение ребёнка
Около 1890

Сын: Веремский Алексей Федоров

Мать ребёнка: Веремская Лукия Филипова

Рождение ребёнка
Около 1891

Сын: Веремский Иван Федоров

Мать ребёнка: Веремская Лукия Филипова

Рождение ребёнка
20.10.1900

Дочь: Гладилова Анна Федорова

Мать ребёнка: Веремская Лукия Филипова

Яков Филипов Петухов, к. ж Евдокия Яковлева Федотова
Рождение ребёнка
Около ?.12.1902

Сын: Веремский Василий Федоров

Мать ребёнка: Веремская Лукия Филипова

Рождение ребёнка
01.09.1904

Дочь: Василиса Федорова

Мать ребёнка: Веремская Лукия Филипова

Рождение ребёнка
11.04.1907

Дочь: Малышева Анастасия Федорова

Мать ребёнка: Веремская Лукия Филипова

Рождение ребёнка
28.02.1909

Дочь: Пигалева Марина Федорова

Мать ребёнка: Веремская Лукия Филипова

Камышлово, Аккайынский район, Северо-Казахстанская область
воспр. родной брат отцу Дмитрий и каз.вдова мария Григорьева Веремская л.д.120-121
Рождение ребёнка
30.12.1911

Сын: Веремский Василий Федоров

Мать ребёнка: Веремская Лукия Филипова

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Веремская Лукия Филипова

Смерть
14.11.1912
Камышлово, Аккайынский район, Северо-Казахстанская область
51 год, чахотка
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