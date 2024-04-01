Гладилова (Веремская) Анна Федорова
Место рожденияНе указано
Дата рождения20.10.1900
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Муж
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Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
20.10.1900
Отец: Веремский Федор Семенов
Мать: Веремская Лукия Филипова
Яков Филипов Петухов, к. ж Евдокия Яковлева Федотова
Бракосочетание
После ?.08.1915
Муж: скрыто настройками приватности
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: скрыто настройками приватности
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: скрыто настройками приватности
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: скрыто настройками приватности
Смерть
Неизвестно