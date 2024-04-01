Гладилова (Веремская) Анна Федорова — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Гладилова (Веремская) Анна Федорова

Место рождения

Не указано

Дата рождения

20.10.1900

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Около 1861 г.р.

Мать

Муж

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Дети

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Добавил:

ИС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
20.10.1900

Отец: Веремский Федор Семенов

Мать: Веремская Лукия Филипова

Яков Филипов Петухов, к. ж Евдокия Яковлева Федотова
Бракосочетание
После ?.08.1915

Муж: скрыто настройками приватности

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: скрыто настройками приватности

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: скрыто настройками приватности

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: скрыто настройками приватности

Смерть
Неизвестно
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