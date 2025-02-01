Гладилов Федор Андреев Около 1899 — найти родственников по фамилии на Familio
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Гладилов Федор Андреев

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1899

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Мать

Жена

1900 г.р.

Дети

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Добавил:

ИС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1899

Отец: Гладилов Андрей Львов

Мать: Гладилова Феодосия Михайлова

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Гладилова (Веремская) Анна Федорова

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Гладилова (Веремская) Анна Федорова

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Гладилова (Веремская) Анна Федорова

Бракосочетание
12.11.1918

Жена: Гладилова (Веремская) Анна Федорова

Камышлово, Аккайынский район, Северо-Казахстанская область
м. 18 ж. 16 | Камышловский
Смерть
Неизвестно

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