Гладилов Федор Андреев
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1899
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1899
Рождение ребёнка
Неизвестно
Рождение ребёнка
Неизвестно
Рождение ребёнка
Неизвестно
Бракосочетание
12.11.1918
Камышлово, Аккайынский район, Северо-Казахстанская область
м. 18 ж. 16 | Камышловский
Смерть
Неизвестно