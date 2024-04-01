Веремская Лукия Филипова
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Петухов Филипп Андреев
Рождение ребёнка
Около 1890
Сын: Веремский Алексей Федоров
Отец ребёнка: Веремский Федор Семенов
Рождение ребёнка
Около 1891
Отец ребёнка: Веремский Федор Семенов
Рождение ребёнка
20.10.1900
Дочь: Гладилова Анна Федорова
Отец ребёнка: Веремский Федор Семенов
Яков Филипов Петухов, к. ж Евдокия Яковлева Федотова
Рождение ребёнка
Около ?.12.1902
Сын: Веремский Василий Федоров
Отец ребёнка: Веремский Федор Семенов
Рождение ребёнка
01.09.1904
Дочь: Василиса Федорова
Отец ребёнка: Веремский Федор Семенов
Рождение ребёнка
11.04.1907
Дочь: Малышева Анастасия Федорова
Отец ребёнка: Веремский Федор Семенов
Рождение ребёнка
28.02.1909
Дочь: Пигалева Марина Федорова
Отец ребёнка: Веремский Федор Семенов
Камышлово, Аккайынский район, Северо-Казахстанская область
воспр. родной брат отцу Дмитрий и каз.вдова мария Григорьева Веремская л.д.120-121
Рождение ребёнка
30.12.1911
Сын: Веремский Василий Федоров
Отец ребёнка: Веремский Федор Семенов
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно