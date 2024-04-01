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Веремская Лукия Филипова

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ИС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Петухов Филипп Андреев

Мать: Петухова Евдокия Матвеева

Рождение ребёнка
Около 1890

Сын: Веремский Алексей Федоров

Отец ребёнка: Веремский Федор Семенов

Рождение ребёнка
Около 1891

Сын: Веремский Иван Федоров

Отец ребёнка: Веремский Федор Семенов

Рождение ребёнка
20.10.1900

Дочь: Гладилова Анна Федорова

Отец ребёнка: Веремский Федор Семенов

Яков Филипов Петухов, к. ж Евдокия Яковлева Федотова
Рождение ребёнка
Около ?.12.1902

Сын: Веремский Василий Федоров

Отец ребёнка: Веремский Федор Семенов

Рождение ребёнка
01.09.1904

Дочь: Василиса Федорова

Отец ребёнка: Веремский Федор Семенов

Рождение ребёнка
11.04.1907

Дочь: Малышева Анастасия Федорова

Отец ребёнка: Веремский Федор Семенов

Рождение ребёнка
28.02.1909

Дочь: Пигалева Марина Федорова

Отец ребёнка: Веремский Федор Семенов

Камышлово, Аккайынский район, Северо-Казахстанская область
воспр. родной брат отцу Дмитрий и каз.вдова мария Григорьева Веремская л.д.120-121
Рождение ребёнка
30.12.1911

Сын: Веремский Василий Федоров

Отец ребёнка: Веремский Федор Семенов

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Веремский Федор Семенов

Смерть
Неизвестно
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