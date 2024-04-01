Петухов Филипп Андреев
Место рожденияНе указано
Дата рождения15.11.1831
Дата смерти17.07.1887
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
15.11.1831
Бракосочетание
15.01.1854
М. 21 Ж.19
Рождение ребёнка
15.05.1858
Дочь: Елена Филиппова
Мать ребёнка: Петухова Евдокия Матвеева
Рождение ребёнка
Около 1861
Сын: Петухов Аким Филипов
Мать ребёнка: Петухова Евдокия Матвеева
Рождение ребёнка
29.04.1863
Мать ребёнка: Петухова Евдокия Матвеева
Рождение ребёнка
21.11.1866
Мать ребёнка: Петухова Евдокия Матвеева
Рождение ребёнка
04.04.1872
Мать ребёнка: Петухова Евдокия Матвеева
Бракосочетание
28.01.1879
м. 47 ж. 40+ оба вторым, вдова крестьянская д. Боровлянской
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Веремская Лукия Филипова
Мать ребёнка: Петухова Евдокия Матвеева
Смерть
17.07.1887
56 лет, чахотка