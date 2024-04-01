Петухов Филипп Андреев — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Петухов Филипп Андреев

Место рождения

Не указано

Дата рождения

15.11.1831

Дата смерти

17.07.1887

Пол

Мужской

Добавил:

ИС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
15.11.1831

Отец: Петухов Андрей Константинович

Мать: Петухова Агафья Алексеевна

Бракосочетание
15.01.1854

Жена: Петухова Евдокия Матвеева

М. 21 Ж.19
Рождение ребёнка
15.05.1858

Дочь: Елена Филиппова

Мать ребёнка: Петухова Евдокия Матвеева

Рождение ребёнка
Около 1861

Сын: Петухов Аким Филипов

Мать ребёнка: Петухова Евдокия Матвеева

Рождение ребёнка
29.04.1863

Сын: Петухов Яков Филиппов

Мать ребёнка: Петухова Евдокия Матвеева

Рождение ребёнка
21.11.1866

Сын: Петухов Григорий Филипов

Мать ребёнка: Петухова Евдокия Матвеева

Рождение ребёнка
04.04.1872

Сын: Петухов Георгий Филипов

Мать ребёнка: Петухова Евдокия Матвеева

Бракосочетание
28.01.1879

Жена: Алферова ?1, Петухова 2 Варвара

м. 47 ж. 40+ оба вторым, вдова крестьянская д. Боровлянской
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Веремская Лукия Филипова

Мать ребёнка: Петухова Евдокия Матвеева

Смерть
17.07.1887
56 лет, чахотка
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