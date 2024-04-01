Петухов Аким Филипов
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1861
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1861
Бракосочетание
05.11.1884
м. 23 ж. 20 Омской станицы, д. Захламовского?
Рождение ребёнка
17.09.1885
Сын: Петухов Федор Екимов
Мать ребёнка: Петухова (Рубина) Параскева Андреева
Рождение ребёнка
09.02.1887
Мать ребёнка: Петухова (Рубина) Параскева Андреева
Рождение ребёнка
29.07.1888
Мать ребёнка: Петухова (Рубина) Параскева Андреева
Смерть
Неизвестно