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Петухов Аким Филипов

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1861

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ИС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1861

Отец: Петухов Филипп Андреев

Мать: Петухова (Гладилова) Евдокия Матвеева

Бракосочетание
05.11.1884

Жена: Петухова (Рубина) Параскева Андреева

м. 23 ж. 20 Омской станицы, д. Захламовского?
Рождение ребёнка
17.09.1885

Сын: Петухов Федор Екимов

Мать ребёнка: Петухова (Рубина) Параскева Андреева

Рождение ребёнка
09.02.1887

Сын: Петухов Никифор Екимов

Мать ребёнка: Петухова (Рубина) Параскева Андреева

Рождение ребёнка
29.07.1888

Сын: Петухов Евдоким Екимов

Мать ребёнка: Петухова (Рубина) Параскева Андреева

Смерть
Неизвестно

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