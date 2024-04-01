Петухова (Трусова) Агафья Алексеевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Петухова (Трусова) Агафья Алексеевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1802

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ИС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1802

Отец: Трусов Алексей Стефанов

Мать: Трусова (Новикова) Стефанида Васильева

Бракосочетание
07.01.1829

Муж: Петухов Андрей Константинович

Полудино, район имени Магжана Жумабаева, Северо-Казахстанская область
м. 23 ж. 26
Рождение ребёнка
12.07.1830

Сын: Петухов Гавриил Андреев

Отец ребёнка: Петухов Андрей Константинович

Рождение ребёнка
15.11.1831

Сын: Петухов Филипп Андреев

Отец ребёнка: Петухов Андрей Константинович

Рождение ребёнка
1834

Дочь: (Петухова) Настасья Андреевна

Отец ребёнка: Петухов Андрей Константинович

Рождение ребёнка
06.06.1836

Сын: Петухов Федор Андреев

Отец ребёнка: Петухов Андрей Константинович

Рождение ребёнка
25.03.1838

Дочь: (Петухова) Мария Андреевна

Отец ребёнка: Петухов Андрей Константинович

Васса Васильевна Захарова
Рождение ребёнка
20.09.1839

Сын: Петухов Михаил Андреев

Отец ребёнка: Петухов Андрей Константинович

Рождение ребёнка
07.03.1841

Дочь: (Петухова) Евдокия Андреева

Отец ребёнка: Петухов Андрей Константинович

Смерть
Неизвестно

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