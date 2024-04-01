Петухова (Трусова) Агафья Алексеевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1802
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1802
Бракосочетание
07.01.1829
Полудино, район имени Магжана Жумабаева, Северо-Казахстанская область
м. 23 ж. 26
Рождение ребёнка
12.07.1830
Отец ребёнка: Петухов Андрей Константинович
Рождение ребёнка
15.11.1831
Отец ребёнка: Петухов Андрей Константинович
Рождение ребёнка
1834
Дочь: (Петухова) Настасья Андреевна
Отец ребёнка: Петухов Андрей Константинович
Рождение ребёнка
06.06.1836
Отец ребёнка: Петухов Андрей Константинович
Рождение ребёнка
25.03.1838
Дочь: (Петухова) Мария Андреевна
Отец ребёнка: Петухов Андрей Константинович
Васса Васильевна Захарова
Рождение ребёнка
20.09.1839
Отец ребёнка: Петухов Андрей Константинович
Рождение ребёнка
07.03.1841
Дочь: (Петухова) Евдокия Андреева
Отец ребёнка: Петухов Андрей Константинович
Смерть
Неизвестно