Петухов Федор Андреев
Место рожденияНе указано
Дата рождения06.06.1836
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
06.06.1836
Бракосочетание
11.11.1860
М 24 ж 19
Рождение ребёнка
Около 1862
Дочь: Булыцина Евдокия Федорова
Мать ребёнка: Петухова Наталья Александрова
Рождение ребёнка
25.09.1865
Дочь: Ефросинья Федорова
Мать ребёнка: Петухова Наталья Александрова
Рождение ребёнка
20.12.1872
Дочь: Юлиания Андреева
Мать ребёнка: Петухова Наталья Александрова
Рождение ребёнка
07.09.1875
Дочь: Пелагия Федорова
Мать ребёнка: Петухова Наталья Александрова
Рождение ребёнка
19.02.1878
Мать ребёнка: Петухова Наталья Александрова
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Ирина Федорова
Мать ребёнка: Петухова Наталья Александрова
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Стефанида Федорова
Мать ребёнка: Петухова Наталья Александрова
Смерть
Неизвестно