Петухова (Волкова) Наталья Александрова — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Петухова (Волкова) Наталья Александрова

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1840

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ИС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1840

Отец: Волков Александр

Мать: не указана

Бракосочетание
11.11.1860

Муж: Петухов Федор Андреев

М 24 ж 19
Рождение ребёнка
Около 1862

Дочь: Булыцина Евдокия Федорова

Отец ребёнка: Петухов Федор Андреев

Рождение ребёнка
25.09.1865

Дочь: Ефросинья Федорова

Отец ребёнка: Петухов Федор Андреев

Рождение ребёнка
20.12.1872

Дочь: Юлиания Андреева

Отец ребёнка: Петухов Федор Андреев

Рождение ребёнка
07.09.1875

Дочь: Пелагия Федорова

Отец ребёнка: Петухов Федор Андреев

Рождение ребёнка
19.02.1878

Сын: Петухов Архип Федоров

Отец ребёнка: Петухов Федор Андреев

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Ирина Федорова

Отец ребёнка: Петухов Федор Андреев

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Стефанида Федорова

Отец ребёнка: Петухов Федор Андреев

Смерть
Неизвестно
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