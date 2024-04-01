Петухова (Волкова) Наталья Александрова
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1840
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1840
Отец: Волков Александр
Бракосочетание
11.11.1860
М 24 ж 19
Рождение ребёнка
Около 1862
Дочь: Булыцина Евдокия Федорова
Отец ребёнка: Петухов Федор Андреев
Рождение ребёнка
25.09.1865
Дочь: Ефросинья Федорова
Отец ребёнка: Петухов Федор Андреев
Рождение ребёнка
20.12.1872
Дочь: Юлиания Андреева
Отец ребёнка: Петухов Федор Андреев
Рождение ребёнка
07.09.1875
Дочь: Пелагия Федорова
Отец ребёнка: Петухов Федор Андреев
Рождение ребёнка
19.02.1878
Отец ребёнка: Петухов Федор Андреев
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Ирина Федорова
Отец ребёнка: Петухов Федор Андреев
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Стефанида Федорова
Отец ребёнка: Петухов Федор Андреев
Смерть
Неизвестно