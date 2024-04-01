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Веремский Алексей Федоров

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1890

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ИС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1890

Отец: Веремский Федор Семенов

Мать: Веремская Лукия Филипова

Бракосочетание
08.11.1910

Жена: Веремская Ефросинья Карпова

Камышлово, Аккайынский район, Северо-Казахстанская область
м. 20 ж. 17
Рождение ребёнка
07.04.1912

Сын: Веремский Георгий Алексеев

Мать ребёнка: Веремская Ефросинья Карпова

Рождение ребёнка
03.04.1921

Сын: Веремский Александр Алексеевич

Мать ребёнка: Веремская Наталья Давыдовна

Рождение ребёнка
18.02.1928

Дочь: Мария Алексеевна

Мать ребёнка: Веремская Наталья Давыдовна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Веремская Наталья Давыдовна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Веремская Наталья Давыдовна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Веремская Наталья Давыдовна

Смерть
Неизвестно
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