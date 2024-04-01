Веремский Алексей Федоров
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1890
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Жена
Дети
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Место
Комментарий
Рождение
Около 1890
Отец: Веремский Федор Семенов
Мать: Веремская Лукия Филипова
Бракосочетание
08.11.1910
Камышлово, Аккайынский район, Северо-Казахстанская область
м. 20 ж. 17
Рождение ребёнка
07.04.1912
Сын: Веремский Георгий Алексеев
Мать ребёнка: Веремская Ефросинья Карпова
Рождение ребёнка
03.04.1921
Сын: Веремский Александр Алексеевич
Мать ребёнка: Веремская Наталья Давыдовна
Рождение ребёнка
18.02.1928
Дочь: Мария Алексеевна
Мать ребёнка: Веремская Наталья Давыдовна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Веремская Наталья Давыдовна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Веремская Наталья Давыдовна
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно