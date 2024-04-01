Веремская Наталья Давыдовна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1899
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1899
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Веремский Алексей Федоров
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Веремский Алексей Федоров
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
03.04.1921
Сын: Веремский Александр Алексеевич
Отец ребёнка: Веремский Алексей Федоров
Рождение ребёнка
18.02.1928
Дочь: (Веремская) Мария Алексеевна
Отец ребёнка: Веремский Алексей Федоров
Смерть
Неизвестно