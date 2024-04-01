Веремская Наталья Давыдовна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Веремская Наталья Давыдовна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1899

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

Около 1890 г.р.

Дети

1921 г.р.
1928 г.р.
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Место
Комментарий
Рождение
1899

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Веремский Алексей Федоров

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Веремский Алексей Федоров

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Веремский Алексей Федоров

Рождение ребёнка
03.04.1921

Сын: Веремский Александр Алексеевич

Отец ребёнка: Веремский Алексей Федоров

Рождение ребёнка
18.02.1928

Дочь: (Веремская) Мария Алексеевна

Отец ребёнка: Веремский Алексей Федоров

Смерть
Неизвестно

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