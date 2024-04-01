Еремсков (Веромскъ) Василий Отст. Казак Р.Камышлова Григорьев
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1784
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Бракосочетание
14.01.1818
Рождение ребёнка
17.11.1818
Сын: Веромский Григорий Казак Р. Камышлова Васильев
Мать ребёнка: Еремскова Елена Дмитриевна
Рождение ребёнка
Около ?.10.1825
Сын: Веромсков Симеон Васильев
Мать ребёнка: Еремскова Елена Дмитриевна
Рождение ребёнка
14.04.1828
Сын: Веромский Семен Казак Р. Камышлова Васильев
Мать ребёнка: Еремскова Елена Дмитриевна
Рождение ребёнка
18.12.1837
Сын: Веремский Петр Казак Выс. Камышловского Васильев
Мать ребёнка: Еремскова Елена Дмитриевна
Камышлово, Аккайынский район, Северо-Казахстанская область
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно