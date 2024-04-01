Еремсков (Веромскъ) Василий Отст. Казак Р.Камышлова Григорьев — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Еремсков (Веромскъ) Василий Отст. Казак Р.Камышлова Григорьев

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1784

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ИС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1784

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
14.01.1818

Жена: Еремскова Елена Дмитриевна

Рождение ребёнка
17.11.1818

Сын: Веромский Григорий Казак Р. Камышлова Васильев

Мать ребёнка: Еремскова Елена Дмитриевна

Рождение ребёнка
Около ?.10.1825

Сын: Веромсков Симеон Васильев

Мать ребёнка: Еремскова Елена Дмитриевна

Рождение ребёнка
14.04.1828

Сын: Веромский Семен Казак Р. Камышлова Васильев

Мать ребёнка: Еремскова Елена Дмитриевна

Рождение ребёнка
18.12.1837

Сын: Веремский Петр Казак Выс. Камышловского Васильев

Мать ребёнка: Еремскова Елена Дмитриевна

Камышлово, Аккайынский район, Северо-Казахстанская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Еремскова Елена Дмитриевна

Смерть
Неизвестно
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