Кузнецов Федор Павлов
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1852
Дата смерти25.01.1900
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1852
Бракосочетание
23.10.1874
Полудино, район имени Магжана Жумабаева, Северо-Казахстанская область
Поселка Токушинского, девица казачья дочь
Рождение ребёнка
18.02.1877
Сын: Кузнецов Лев Федоров
Мать ребёнка: Кузнецова Гликерья Николаева
Рождение ребёнка
09.10.1878
Мать ребёнка: Кузнецова Гликерья Николаева
Камышлово, Аккайынский район, Северо-Казахстанская область
брат отцу Василий, дев. Феодосия Павлова Кузнецова
Рождение ребёнка
15.02.1883
Дочь: Агафья Федорова
Мать ребёнка: Кузнецова Гликерья Николаева
Рождение ребёнка
05.02.1884
Мать ребёнка: Кузнецова Гликерья Николаева
Рождение ребёнка
10.06.1886
Мать ребёнка: Кузнецова Гликерья Николаева
Рождение ребёнка
Около 1886
Дочь: Созонова Александра Федоровна
Мать ребёнка: Кузнецова Гликерья Николаева
Рождение ребёнка
12.08.1887
Дочь: Ульяна Федорова
Мать ребёнка: Кузнецова Гликерья Николаева
Рождение ребёнка
28.02.1889
Мать ребёнка: Кузнецова Гликерья Николаева
Рождение ребёнка
25.01.1891
Сын: Кузнецов Григорий Федоров
Мать ребёнка: Кузнецова Гликерья Николаева
Рождение ребёнка
02.02.1892
Дочь: Анна Федорова
Мать ребёнка: Кузнецова Гликерья Николаева
Рождение ребёнка
21.05.1893
Дочь: Елена Федорова
Мать ребёнка: Кузнецова Гликерья Николаева
за 893 г в архиве нет данных об умерших
Рождение ребёнка
29.10.1894
Дочь: Новоселова Анастасия Федорова
Мать ребёнка: Кузнецова Гликерья Николаева
Смерть
25.01.1900
47 лет, от жабы (стенокардия?)