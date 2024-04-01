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Кузнецов Федор Павлов

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1852

Дата смерти

25.01.1900

Пол

Мужской

Добавил:

ИС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1852

Отец: Кузнецов Павел Уряд. Выс. Камышловского Петров

Мать: Кузнецова Анна Адрианова

Бракосочетание
23.10.1874

Жена: Кузнецова Гликерья Николаева

Полудино, район имени Магжана Жумабаева, Северо-Казахстанская область
Поселка Токушинского, девица казачья дочь
Рождение ребёнка
18.02.1877

Сын: Кузнецов Лев Федоров

Мать ребёнка: Кузнецова Гликерья Николаева

Рождение ребёнка
09.10.1878

Сын: Кузнецов Петр Федорович

Мать ребёнка: Кузнецова Гликерья Николаева

Камышлово, Аккайынский район, Северо-Казахстанская область
брат отцу Василий, дев. Феодосия Павлова Кузнецова
Рождение ребёнка
15.02.1883

Дочь: Агафья Федорова

Мать ребёнка: Кузнецова Гликерья Николаева

Рождение ребёнка
05.02.1884

Сын: Кузнецов Георгий Федоров

Мать ребёнка: Кузнецова Гликерья Николаева

Рождение ребёнка
10.06.1886

Сын: Кузнецов Тимофей Федоров

Мать ребёнка: Кузнецова Гликерья Николаева

Рождение ребёнка
Около 1886

Дочь: Созонова Александра Федоровна

Мать ребёнка: Кузнецова Гликерья Николаева

Рождение ребёнка
12.08.1887

Дочь: Ульяна Федорова

Мать ребёнка: Кузнецова Гликерья Николаева

Рождение ребёнка
28.02.1889

Сын: Кузнецов Василий Федоров

Мать ребёнка: Кузнецова Гликерья Николаева

Рождение ребёнка
25.01.1891

Сын: Кузнецов Григорий Федоров

Мать ребёнка: Кузнецова Гликерья Николаева

Рождение ребёнка
02.02.1892

Дочь: Анна Федорова

Мать ребёнка: Кузнецова Гликерья Николаева

Рождение ребёнка
21.05.1893

Дочь: Елена Федорова

Мать ребёнка: Кузнецова Гликерья Николаева

за 893 г в архиве нет данных об умерших
Рождение ребёнка
29.10.1894

Дочь: Новоселова Анастасия Федорова

Мать ребёнка: Кузнецова Гликерья Николаева

Смерть
25.01.1900
47 лет, от жабы (стенокардия?)
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