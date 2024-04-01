Кузнецова (Суслова) Гликерья Николаева — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Кузнецова (Суслова) Гликерья Николаева

Место рождения

Не указано

Дата рождения

16.12.1851

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ИС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
16.12.1851

Отец: Суслов Николай Алексеев

Мать: Суслова Татьяна Никифорова

Бракосочетание
23.10.1874

Муж: Кузнецов Федор Павлов

Полудино, район имени Магжана Жумабаева, Северо-Казахстанская область
Поселка Токушинского, девица казачья дочь
Рождение ребёнка
18.02.1877

Сын: Кузнецов Лев Федоров

Отец ребёнка: Кузнецов Федор Павлов

Рождение ребёнка
09.10.1878

Сын: Кузнецов Петр Федорович

Отец ребёнка: Кузнецов Федор Павлов

Камышлово, Аккайынский район, Северо-Казахстанская область
брат отцу Василий, дев. Феодосия Павлова Кузнецова
Рождение ребёнка
15.02.1883

Дочь: Агафья Федорова

Отец ребёнка: Кузнецов Федор Павлов

Рождение ребёнка
05.02.1884

Сын: Кузнецов Георгий Федоров

Отец ребёнка: Кузнецов Федор Павлов

Рождение ребёнка
10.06.1886

Сын: Кузнецов Тимофей Федоров

Отец ребёнка: Кузнецов Федор Павлов

Рождение ребёнка
Около 1886

Дочь: Созонова Александра Федоровна

Отец ребёнка: Кузнецов Федор Павлов

Рождение ребёнка
12.08.1887

Дочь: Ульяна Федорова

Отец ребёнка: Кузнецов Федор Павлов

Рождение ребёнка
28.02.1889

Сын: Кузнецов Василий Федоров

Отец ребёнка: Кузнецов Федор Павлов

Рождение ребёнка
25.01.1891

Сын: Кузнецов Григорий Федоров

Отец ребёнка: Кузнецов Федор Павлов

Рождение ребёнка
02.02.1892

Дочь: Анна Федорова

Отец ребёнка: Кузнецов Федор Павлов

Рождение ребёнка
21.05.1893

Дочь: Елена Федорова

Отец ребёнка: Кузнецов Федор Павлов

за 893 г в архиве нет данных об умерших
Рождение ребёнка
29.10.1894

Дочь: Новоселова Анастасия Федорова

Отец ребёнка: Кузнецов Федор Павлов

Смерть
Неизвестно
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