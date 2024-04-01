Кузнецов Павел Уряд. Выс. Камышловского Павлов
Место рожденияНе указано
Дата рождения15.01.1864
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
15.01.1864
Рождение ребёнка
27.01.1891
Сын: Кузнецов Иван Павлов
Мать ребёнка: Кузнецова Анна Яковлева
Рождение ребёнка
27.01.1892
Мать ребёнка: Кузнецова Анна Яковлева
Рождение ребёнка
18.12.1894
Дочь: Иулиания Павлова
Мать ребёнка: Кузнецова Анна Яковлева
Рождение ребёнка
15.01.1897
Мать ребёнка: Кузнецова Анна Яковлева
Рождение ребёнка
12.01.1900
Дочь: Татьяна Павлова
Мать ребёнка: Кузнецова Анна Яковлева
Рождение ребёнка
01.07.1906
Дочь: Марфа Павлова
Мать ребёнка: Кузнецова Анна Яковлева
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Кузнецова Анна Яковлева
Смерть
Неизвестно