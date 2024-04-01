Кузнецов Павел Уряд. Выс. Камышловского Павлов — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Кузнецов Павел Уряд. Выс. Камышловского Павлов

Место рождения

Не указано

Дата рождения

15.01.1864

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ИС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
15.01.1864

Отец: Кузнецов Павел Уряд. Выс. Камышловского Петров

Мать: Кузнецова Анна Адрианова

Рождение ребёнка
27.01.1891

Сын: Кузнецов Иван Павлов

Мать ребёнка: Кузнецова Анна Яковлева

Рождение ребёнка
27.01.1892

Сын: Кузнецов Василий Павлов

Мать ребёнка: Кузнецова Анна Яковлева

Рождение ребёнка
18.12.1894

Дочь: Иулиания Павлова

Мать ребёнка: Кузнецова Анна Яковлева

Рождение ребёнка
15.01.1897

Сын: Кузнецов Павел Павлов

Мать ребёнка: Кузнецова Анна Яковлева

Рождение ребёнка
12.01.1900

Дочь: Татьяна Павлова

Мать ребёнка: Кузнецова Анна Яковлева

Рождение ребёнка
01.07.1906

Дочь: Марфа Павлова

Мать ребёнка: Кузнецова Анна Яковлева

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Кузнецова Анна Яковлева

Смерть
Неизвестно
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