Усманов Шаймардан Сафиуллович
Место рождения
Дата рождения1849
ПолМужской
Отец
Мать
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1849
Отец: Сафиулла Нигматуллович
Мать: Сахибджамал Фаткулловна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Усманов Шахивали Шаймарданович
Мать ребёнка: Усманова Шахрибану Сагидетдиновна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Усманова Шахрибану Сагидетдиновна
Рождение ребёнка
1879
Дочь: (Усманова) Бибишамсибану Шаймардановна
Мать ребёнка: Усманова Шахрибану Сагидетдиновна
Рождение ребёнка
1884
Дочь: (Усманова) Шарифабану Шаймардановна
Мать ребёнка: Усманова Шахрибану Сагидетдиновна
Рождение ребёнка
1892
Сын: Усманов Юсуп Шаймарданович
Мать ребёнка: Усманова Шахрибану Сагидетдиновна
Кокшетау, городская администрация Кокшетау, Акмолинская область
Рождение ребёнка
10.01.1895
Дочь: (Усманова) Бибимарьям Шаймардановна
Мать ребёнка: Усманова Шахрибану Сагидетдиновна
Рождение ребёнка
26.11.1901
Дочь: (Усманова) Бибимарьям Шаймардановна
Мать ребёнка: Усманова Шахрибану Сагидетдиновна