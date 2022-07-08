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Усманов Шаймардан Сафиуллович

Место рождения

Байкал, Арский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)

Дата рождения

1849

Пол

Мужской

Добавил:

РУ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1849

Отец: Сафиулла Нигматуллович

Мать: Сахибджамал Фаткулловна

Байкал, Арский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Усманов Шахивали Шаймарданович

Мать ребёнка: Усманова Шахрибану Сагидетдиновна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Усманова Шахрибану Сагидетдиновна

Рождение ребёнка
1879

Дочь: (Усманова) Бибишамсибану Шаймардановна

Мать ребёнка: Усманова Шахрибану Сагидетдиновна

Рождение ребёнка
1884

Дочь: (Усманова) Шарифабану Шаймардановна

Мать ребёнка: Усманова Шахрибану Сагидетдиновна

Рождение ребёнка
1892

Сын: Усманов Юсуп Шаймарданович

Мать ребёнка: Усманова Шахрибану Сагидетдиновна

Кокшетау, городская администрация Кокшетау, Акмолинская область
Рождение ребёнка
10.01.1895

Дочь: (Усманова) Бибимарьям Шаймардановна

Мать ребёнка: Усманова Шахрибану Сагидетдиновна

Рождение ребёнка
26.11.1901

Дочь: (Усманова) Бибимарьям Шаймардановна

Мать ребёнка: Усманова Шахрибану Сагидетдиновна

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