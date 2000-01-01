(Усманова) Шарифабану Шаймардановна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1884
ПолЖенский
Отец
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1884
Бракосочетание
09.02.1903
Рождение ребёнка
После 1903
Дочь: Шарифа Фуладхановна
Отец ребёнка: Фуладхан Газизханович
Рождение ребёнка
После 1903
Дочь: Малика Фуладхановна
Отец ребёнка: Фуладхан Газизханович
Рождение ребёнка
После 1903
Отец ребёнка: Фуладхан Газизханович
Рождение ребёнка
После 1903
Отец ребёнка: Фуладхан Газизханович
Работа или профессия
Неизвестно