(Усманова) Шарифабану Шаймардановна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюди(Усманова) Шарифабану Шаймардановна

(Усманова) Шарифабану Шаймардановна

avatar

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1884

Пол

Женский

Добавил:

РУ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1884

Отец: Усманов Шаймардан Сафиуллович

Мать: Усманова Шахрибану Сагидетдиновна

Бракосочетание
09.02.1903

Муж: Фуладхан Газизханович

Рождение ребёнка
После 1903

Дочь: Шарифа Фуладхановна

Отец ребёнка: Фуладхан Газизханович

Рождение ребёнка
После 1903

Дочь: Малика Фуладхановна

Отец ребёнка: Фуладхан Газизханович

Рождение ребёнка
После 1903

Сын: Гумирхан Фуладханович

Отец ребёнка: Фуладхан Газизханович

Рождение ребёнка
После 1903

Сын: Батырхан Фуладханович

Отец ребёнка: Фуладхан Газизханович

Работа или профессия
Неизвестно
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close