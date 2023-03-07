Усманов Юсуп Шаймарданович
Место рождения
Дата рождения1892
Дата смертиМежду 1943 и 1944
ПолМужской
Отец
Дети
Скрыто настройками приватности
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1892
Рождение ребёнка
04.01.1918
Дочь: Крымская Гульсум Юсуповна
Мать ребёнка: Усманова Шарифа Миргабибовна
Рождение ребёнка
10.03.1923
Мать ребёнка: Усманова Шарифа Миргабибовна
Рождение ребёнка
14.08.1924
Мать ребёнка: Усманова Шарифа Миргабибовна
Рождение ребёнка
11.03.1930
Дочь: Власьева Шафика Юсуповна
Мать ребёнка: Усманова Шарифа Миргабибовна
Щучинск, Бурабайский район, Акмолинская область
Рождение ребёнка
1939
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Усманова Шарифа Миргабибовна
Смерть
Между 1943 и 1944