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Усманов Юсуп Шаймарданович

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Место рождения

Кокшетау, городская администрация Кокшетау, Акмолинская область

Дата рождения

1892

Дата смерти

Между 1943 и 1944

Пол

Мужской

Добавил:

РУ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1892

Отец: Усманов Шаймардан Сафиуллович

Мать: Усманова Шахрибану Сагидетдиновна

Кокшетау, городская администрация Кокшетау, Акмолинская область
Рождение ребёнка
04.01.1918

Дочь: Крымская Гульсум Юсуповна

Мать ребёнка: Усманова Шарифа Миргабибовна

Рождение ребёнка
10.03.1923

Сын: Усманов Ибрагим Юсупович

Мать ребёнка: Усманова Шарифа Миргабибовна

Кокшетау, городская администрация Кокшетау, Акмолинская область
Рождение ребёнка
14.08.1924

Сын: Усманов Исмагил Юсупович

Мать ребёнка: Усманова Шарифа Миргабибовна

Рождение ребёнка
11.03.1930

Дочь: Власьева Шафика Юсуповна

Мать ребёнка: Усманова Шарифа Миргабибовна

Щучинск, Бурабайский район, Акмолинская область
Рождение ребёнка
1939

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Усманова Шарифа Миргабибовна

Смерть
Между 1943 и 1944
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