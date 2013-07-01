Власьева (Усманова) Шафика Юсуповна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Власьева (Усманова) Шафика Юсуповна

Место рождения

Щучинск, Бурабайский район, Акмолинская область

Дата рождения

11.03.1930

Дата смерти

?.07.2013

Пол

Женский

Отец

1892 г.р.

Мать

1898 г.р.

Муж

1931 г.р.

Дети

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Участники
Место
Комментарий
Рождение
11.03.1930

Отец: Усманов Юсуп Шаймарданович

Мать: Усманова Шарифа Миргабибовна

Щучинск, Бурабайский район, Акмолинская область
Бракосочетание
02.10.1954

Муж: Власьев Борис Алексеевич

Калининград, город Калининград, Калининградская область
Рождение ребёнка
02.12.1955

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Власьев Борис Алексеевич

Калининград, город Калининград, Калининградская область
Рождение ребёнка
23.05.1961

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Власьев Борис Алексеевич

Санкт-Петербург, город федерального значения Санкт-Петербург
Смерть
?.07.2013
Похороны
Неизвестно
Южное кпадбище
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