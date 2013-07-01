Власьева (Усманова) Шафика Юсуповна
Место рождения
Дата рождения11.03.1930
Дата смерти?.07.2013
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
11.03.1930
Бракосочетание
02.10.1954
Рождение ребёнка
02.12.1955
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Власьев Борис Алексеевич
Рождение ребёнка
23.05.1961
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Власьев Борис Алексеевич
Санкт-Петербург, город федерального значения Санкт-Петербург
Смерть
?.07.2013
Похороны
Неизвестно
Южное кпадбище