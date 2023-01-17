Власьев Борис Алексеевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Власьев Борис Алексеевич

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

18.06.1931

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

1930 г.р.

Дети

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Добавил:

РУ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
18.06.1931

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
02.10.1954

Жена: Власьева Шафика Юсуповна

Калининград, город Калининград, Калининградская область
Рождение ребёнка
02.12.1955

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Власьева Шафика Юсуповна

Калининград, город Калининград, Калининградская область
Рождение ребёнка
23.05.1961

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Власьева Шафика Юсуповна

Санкт-Петербург, Города, Санктпетербургская губерния
Смерть
Неизвестно
Похороны
Неизвестно
Санкт-Петербург, Города, Санктпетербургская губерния
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