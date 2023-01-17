Власьев Борис Алексеевич
Место рожденияНе указано
Дата рождения18.06.1931
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
18.06.1931
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
02.10.1954
Жена: Власьева Шафика Юсуповна
Рождение ребёнка
02.12.1955
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Власьева Шафика Юсуповна
Рождение ребёнка
23.05.1961
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Власьева Шафика Юсуповна
Смерть
Неизвестно
Похороны
Неизвестно