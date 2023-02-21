Усманова (Муминджанова) Шарифа Миргабибовна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Усманова (Муминджанова) Шарифа Миргабибовна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

23.05.1898

Дата смерти

1976

Пол

Женский

Добавил:

РУ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
23.05.1898

Отец: Муминджанов Миргабиб Муминжанович

Мать: Муминджанова Бибихадича Юнусбаевна

Рождение ребёнка
04.01.1918

Дочь: Крымская Гульсум Юсуповна

Отец ребёнка: Усманов Юсуп Шаймарданович

Рождение ребёнка
10.03.1923

Сын: Усманов Ибрагим Юсупович

Отец ребёнка: Усманов Юсуп Шаймарданович

Кокшетау, городская администрация Кокшетау, Акмолинская область
Рождение ребёнка
14.08.1924

Сын: Усманов Исмагил Юсупович

Отец ребёнка: Усманов Юсуп Шаймарданович

Рождение ребёнка
11.03.1930

Дочь: Власьева Шафика Юсуповна

Отец ребёнка: Усманов Юсуп Шаймарданович

Щучинск, Бурабайский район, Акмолинская область
Рождение ребёнка
1939

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Усманов Юсуп Шаймарданович

Смерть
1976
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