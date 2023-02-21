Усманова (Муминджанова) Шарифа Миргабибовна
Место рожденияНе указано
Дата рождения23.05.1898
Дата смерти1976
ПолЖенский
Дети
Скрыто настройками приватности
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
23.05.1898
Рождение ребёнка
04.01.1918
Дочь: Крымская Гульсум Юсуповна
Отец ребёнка: Усманов Юсуп Шаймарданович
Рождение ребёнка
10.03.1923
Отец ребёнка: Усманов Юсуп Шаймарданович
Кокшетау, городская администрация Кокшетау, Акмолинская область
Рождение ребёнка
14.08.1924
Отец ребёнка: Усманов Юсуп Шаймарданович
Рождение ребёнка
11.03.1930
Дочь: Власьева Шафика Юсуповна
Отец ребёнка: Усманов Юсуп Шаймарданович
Щучинск, Бурабайский район, Акмолинская область
Рождение ребёнка
1939
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Усманов Юсуп Шаймарданович
Смерть
1976