город Кокшетау, город Кокшетау, городская администрация Кокшетау, Акмолинская область (на 2022) — Familio

Кокшетау

городская администрация Кокшетау, Акмолинская область (на 2022)

Статус
жилой
Тип
город
Варианты названий
Кокчетав
Координаты

Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.

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Волости и населённые места 1893 года

НазваниеСословиеДворовВсего жителейСкот
Акмолинская область, Кокчетавский уезд
84Кокчетав, уездн. город, осн. 1824 г. Церквей 2, почт.-телегр. контора, училищ и школ 4, благотв. учр. 1, клуб. От С.-Петербурга 3.182 верстыВсех дворов: 487. 4228Лошадей: 67. Рогатого скота: 265. Овец: 60. Коз: 20. Свиней: 5.
Акмолинская область, Кокчетавский уезд, Кокчставская станица
8549. Кокчставская станица, часть города, стан. правл.Всех дворов: 300. 1797Лошадей: 321. Рогатого скота: 180. Овец: 200.
Кокчетавский уезд, Кокчетавская киргизская волость
10961. Кокчетавская кирг. вол., осн. 1869 г.Аулов: 9. Кибиток: 1623. 8433Лошадей: 22070. Рогатого скота: 6170. Верблюдов: 15. Овец: 25000. Коз: 509.

Волостные, станичные, сельские, гминные правления и управления всей России 1913 года

Правление или квартира станового пристава
Акмолинская область, Кокчетавский уезд, Кокчетавская станица
В одноименном селении

Классификатор административно-территориальных объектов Казахстана (КАТО)

Название на русскомНазвание на казахскомКод КАТО
Акмолинская область, городская администрация Кокшетау, город Кокшетау
город КокшетауКөкшетау қ.111010000

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Находки

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