Кокшетау
городская администрация Кокшетау, Акмолинская область (на 2022)
- Статус
- жилой
- Тип
- город
- Варианты названий
- Кокчетав
- Координаты
- СправочникиСправочники
- ФамилииФамилии
- ЛюдиЛюди
- ИсточникиИсточники
- ПриходыПриходы
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Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.Скрыть
Волости и населённые места 1893 года
№НазваниеСословиеДворовВсего жителейСкот
84Кокчетав, уездн. город, осн. 1824 г. Церквей 2, почт.-телегр. контора, училищ и школ 4, благотв. учр. 1, клуб. От С.-Петербурга 3.182 верстыВсех дворов: 487. 4228Лошадей: 67. Рогатого скота: 265. Овец: 60. Коз: 20. Свиней: 5.
8549. Кокчставская станица, часть города, стан. правл.Всех дворов: 300. 1797Лошадей: 321. Рогатого скота: 180. Овец: 200.
10961. Кокчетавская кирг. вол., осн. 1869 г.Аулов: 9. Кибиток: 1623. 8433Лошадей: 22070. Рогатого скота: 6170. Верблюдов: 15. Овец: 25000. Коз: 509.
Волостные, станичные, сельские, гминные правления и управления всей России 1913 года
Правление или квартира станового пристава
В одноименном селении
Классификатор административно-территориальных объектов Казахстана (КАТО)
Название на русскомНазвание на казахскомКод КАТО
город КокшетауКөкшетау қ.111010000
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