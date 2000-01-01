Муминджанов Миргабиб Муминжанович
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
ПолМужской
Отец
Скрыто настройками приватности
МатьНе указана
Дети
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Рождение
Неизвестно
Отец: скрыто настройками приватности
Мать: не указана
Рождение ребёнка
24.06.1896
Сын: Муминов Миргазиз
Мать ребёнка: Муминджанова Бибихадича Юнусбаевна
Рождение ребёнка
23.05.1898
Дочь: Усманова Шарифа Миргабибовна
Мать ребёнка: Муминджанова Бибихадича Юнусбаевна
Рождение ребёнка
06.07.1900
Дочь: Бибихалима Миргабибовна
Мать ребёнка: Муминджанова Бибихадича Юнусбаевна
Рождение ребёнка
20.07.1903
Дочь: Бибирахима Миргабибовна
Мать ребёнка: Муминджанова Бибихадича Юнусбаевна
Рождение ребёнка
21.08.1905
Сын: Муминджанов Миргабид Миргабибович
Мать ребёнка: Муминджанова Бибихадича Юнусбаевна
Работа или профессия
Неизвестно