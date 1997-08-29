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Усманов Ибрагим Юсупович

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Место рождения

Кокшетау, городская администрация Кокшетау, Акмолинская область

Дата рождения

10.03.1923

Дата смерти

29.08.1997

Пол

Мужской

Отец

1892 г.р.

Мать

1898 г.р.

Дети

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Добавил:

РУ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
10.03.1923

Отец: Усманов Юсуп Шаймарданович

Мать: Усманова Шарифа Миргабибовна

Кокшетау, городская администрация Кокшетау, Акмолинская область
Рождение ребёнка
12.05.1951

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Усманова Зоя Трофимовна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Усманова Зоя Трофимовна

Смерть
29.08.1997
Похороны
Неизвестно
Калининград, город Калининград, Калининградская область
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