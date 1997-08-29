Усманов Ибрагим Юсупович
Место рождения
Дата рождения10.03.1923
Дата смерти29.08.1997
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
10.03.1923
Рождение ребёнка
12.05.1951
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Усманова Зоя Трофимовна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Усманова Зоя Трофимовна
Смерть
29.08.1997
Похороны
Неизвестно
Калининград, город Калининград, Калининградская область