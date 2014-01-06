Усманова (Салмыксова) Зоя Трофимовна
Место рождения
Дата рождения29.12.1922
Дата смерти06.01.2014
ПолЖенский
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
29.12.1922
Рождение ребёнка
12.05.1951
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Усманов Ибрагим Юсупович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Усманов Ибрагим Юсупович
Смерть
06.01.2014
Похороны
Неизвестно