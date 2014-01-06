Усманова (Салмыксова) Зоя Трофимовна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Усманова (Салмыксова) Зоя Трофимовна

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Место рождения

Анаево, Зубово-Полянский муниципальный район, Республика Мордовия

Дата рождения

29.12.1922

Дата смерти

06.01.2014

Пол

Женский

Отец

1887 г.р.

Мать

1889 г.р.

Дети

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Добавил:

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Участники
Место
Комментарий
Рождение
29.12.1922

Отец: Салмыксов Трофим Александрович

Мать: Салмыксова Варвара Андреевна

Анаево, Зубово-Полянский муниципальный район, Республика Мордовия
Рождение ребёнка
12.05.1951

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Усманов Ибрагим Юсупович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Усманов Ибрагим Юсупович

Смерть
06.01.2014
Калининград, город Калининград, Калининградская область
Похороны
Неизвестно
Калининград, город Калининград, Калининградская область
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