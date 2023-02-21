Усманов Исмагил Юсупович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Усманов Исмагил Юсупович

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

14.08.1924

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

1892 г.р.

Мать

1898 г.р.

Дети

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Добавил:

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Место
Комментарий
Рождение
14.08.1924

Отец: Усманов Юсуп Шаймарданович

Мать: Усманова Шарифа Миргабибовна

Рождение ребёнка
Неизвестно

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Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

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Смерть
Неизвестно
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