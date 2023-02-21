Муминджанова Бибихадича Юнусбаевна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
ПолЖенский
Отец
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МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
24.06.1896
Сын: Муминов Миргазиз
Отец ребёнка: Муминджанов Миргабиб Муминжанович
Рождение ребёнка
23.05.1898
Дочь: Усманова Шарифа Миргабибовна
Отец ребёнка: Муминджанов Миргабиб Муминжанович
Рождение ребёнка
06.07.1900
Дочь: Бибихалима Миргабибовна
Отец ребёнка: Муминджанов Миргабиб Муминжанович
Рождение ребёнка
20.07.1903
Дочь: Бибирахима Миргабибовна
Отец ребёнка: Муминджанов Миргабиб Муминжанович
Рождение ребёнка
21.08.1905
Сын: Муминджанов Миргабид Миргабибович
Отец ребёнка: Муминджанов Миргабиб Муминжанович
Работа или профессия
Неизвестно