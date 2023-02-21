Муминджанова Бибихадича Юнусбаевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Муминджанова Бибихадича Юнусбаевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

РУ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: скрыто настройками приватности

Мать: не указана

Рождение ребёнка
24.06.1896

Сын: Муминов Миргазиз

Отец ребёнка: Муминджанов Миргабиб Муминжанович

Рождение ребёнка
23.05.1898

Дочь: Усманова Шарифа Миргабибовна

Отец ребёнка: Муминджанов Миргабиб Муминжанович

Рождение ребёнка
06.07.1900

Дочь: Бибихалима Миргабибовна

Отец ребёнка: Муминджанов Миргабиб Муминжанович

Рождение ребёнка
20.07.1903

Дочь: Бибирахима Миргабибовна

Отец ребёнка: Муминджанов Миргабиб Муминжанович

Рождение ребёнка
21.08.1905

Сын: Муминджанов Миргабид Миргабибович

Отец ребёнка: Муминджанов Миргабиб Муминжанович

Работа или профессия
Неизвестно
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