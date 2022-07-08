Усманова Шахрибану Сагидетдиновна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Усманова Шахрибану Сагидетдиновна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

РУ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: скрыто настройками приватности

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Усманов Шахивали Шаймарданович

Отец ребёнка: Усманов Шаймардан Сафиуллович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Усманов Шаймардан Сафиуллович

Работа или профессия
Неизвестно
Рождение ребёнка
1879

Дочь: (Усманова) Бибишамсибану Шаймардановна

Отец ребёнка: Усманов Шаймардан Сафиуллович

Рождение ребёнка
1884

Дочь: (Усманова) Шарифабану Шаймардановна

Отец ребёнка: Усманов Шаймардан Сафиуллович

Рождение ребёнка
1892

Сын: Усманов Юсуп Шаймарданович

Отец ребёнка: Усманов Шаймардан Сафиуллович

Кокшетау, городская администрация Кокшетау, Акмолинская область
Рождение ребёнка
10.01.1895

Дочь: (Усманова) Бибимарьям Шаймардановна

Отец ребёнка: Усманов Шаймардан Сафиуллович

Рождение ребёнка
26.11.1901

Дочь: (Усманова) Бибимарьям Шаймардановна

Отец ребёнка: Усманов Шаймардан Сафиуллович

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