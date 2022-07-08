Усманова Шахрибану Сагидетдиновна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Скрыто настройками приватности
МатьНе указана
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Участники
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Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: скрыто настройками приватности
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Усманов Шахивали Шаймарданович
Отец ребёнка: Усманов Шаймардан Сафиуллович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Усманов Шаймардан Сафиуллович
Работа или профессия
Неизвестно
Рождение ребёнка
1879
Дочь: (Усманова) Бибишамсибану Шаймардановна
Отец ребёнка: Усманов Шаймардан Сафиуллович
Рождение ребёнка
1884
Дочь: (Усманова) Шарифабану Шаймардановна
Отец ребёнка: Усманов Шаймардан Сафиуллович
Рождение ребёнка
1892
Сын: Усманов Юсуп Шаймарданович
Отец ребёнка: Усманов Шаймардан Сафиуллович
Кокшетау, городская администрация Кокшетау, Акмолинская область
Рождение ребёнка
10.01.1895
Дочь: (Усманова) Бибимарьям Шаймардановна
Отец ребёнка: Усманов Шаймардан Сафиуллович
Рождение ребёнка
26.11.1901
Дочь: (Усманова) Бибимарьям Шаймардановна
Отец ребёнка: Усманов Шаймардан Сафиуллович