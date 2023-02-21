Усманов Шахивали Шаймарданович
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
ПолМужской
Отец
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Рождение ребёнка
24.05.1902
Дочь: Бибимахишараф Шахивалиевна
Мать ребёнка: Усманова Бибифатиха Ахматжановна
Рождение ребёнка
29.10.1903
Сын: Усманов Мухамметкасыйм Шахивалиевич
Мать ребёнка: Усманова Бибифатиха Ахматжановна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Рождение ребёнка
Неизвестно
Рождение ребёнка
Неизвестно
Рождение ребёнка
Неизвестно
Работа или профессия
Неизвестно