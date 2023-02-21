Усманов Шахивали Шаймарданович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиУсманов Шахивали Шаймарданович

Усманов Шахивали Шаймарданович

avatar

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

1849 г.р.

Мать

Дети

1902 г.р.
1903 г.р.
Скрыто настройками приватности
Скрыто настройками приватности
Скрыто настройками приватности
Скрыто настройками приватности

Добавил:

РУ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Усманов Шаймардан Сафиуллович

Мать: Усманова Шахрибану Сагидетдиновна

Рождение ребёнка
24.05.1902

Дочь: Бибимахишараф Шахивалиевна

Мать ребёнка: Усманова Бибифатиха Ахматжановна

Рождение ребёнка
29.10.1903

Сын: Усманов Мухамметкасыйм Шахивалиевич

Мать ребёнка: Усманова Бибифатиха Ахматжановна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Усманова Бибифатиха Ахматжановна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Усманова Бибифатиха Ахматжановна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Усманова Бибифатиха Ахматжановна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Усманова Бибифатиха Ахматжановна

Работа или профессия
Неизвестно
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close