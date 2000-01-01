Усманова Бибифатиха Ахматжановна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Усманова Бибифатиха Ахматжановна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

1902 г.р.
1903 г.р.
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Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
24.05.1902

Дочь: Бибимахишараф Шахивалиевна

Отец ребёнка: Усманов Шахивали Шаймарданович

Рождение ребёнка
29.10.1903

Сын: Усманов Мухамметкасыйм Шахивалиевич

Отец ребёнка: Усманов Шахивали Шаймарданович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Усманов Шахивали Шаймарданович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Усманов Шахивали Шаймарданович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Усманов Шахивали Шаймарданович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Усманов Шахивали Шаймарданович

Работа или профессия
Неизвестно
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