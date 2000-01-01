(Усманова) Бибишамсибану Шаймардановна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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(Усманова) Бибишамсибану Шаймардановна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1879

Пол

Женский

Добавил:

РУ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1879

Отец: Усманов Шаймардан Сафиуллович

Мать: Усманова Шахрибану Сагидетдиновна

Бракосочетание
12.07.1898

Муж: Абдукаюм Хакбердыевич

Рождение ребёнка
После 1898

Сын: Рашит Абдукаюмович

Отец ребёнка: Абдукаюм Хакбердыевич

Рождение ребёнка
После 1898

Дочь: Махира Абукаюмовна

Отец ребёнка: Абдукаюм Хакбердыевич

Рождение ребёнка
11.03.1901

Дочь: Бибимахруй Абдукаюмовна

Отец ребёнка: Абдукаюм Хакбердыевич

Кокчетав
Рождение ребёнка
26.10.1902

Дочь: Бибимахинур Абдукаюмовна

Отец ребёнка: Абдукаюм Хакбердыевич

Рождение ребёнка
04.05.1905

Сын: Габдулла Абдукаюмович

Отец ребёнка: Абдукаюм Хакбердыевич

Кокчетав
Рождение ребёнка
1914

Сын: Мухамметхашим Абдукаюмович

Отец ребёнка: Абдукаюм Хакбердыевич

Кокчетав
Работа или профессия
Неизвестно
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