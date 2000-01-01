(Усманова) Бибишамсибану Шаймардановна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1879
ПолЖенский
Отец
Муж
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1879
Бракосочетание
12.07.1898
Рождение ребёнка
После 1898
Сын: Рашит Абдукаюмович
Отец ребёнка: Абдукаюм Хакбердыевич
Рождение ребёнка
После 1898
Дочь: Махира Абукаюмовна
Отец ребёнка: Абдукаюм Хакбердыевич
Рождение ребёнка
11.03.1901
Дочь: Бибимахруй Абдукаюмовна
Отец ребёнка: Абдукаюм Хакбердыевич
Кокчетав
Рождение ребёнка
26.10.1902
Дочь: Бибимахинур Абдукаюмовна
Отец ребёнка: Абдукаюм Хакбердыевич
Рождение ребёнка
04.05.1905
Отец ребёнка: Абдукаюм Хакбердыевич
Кокчетав
Рождение ребёнка
1914
Сын: Мухамметхашим Абдукаюмович
Отец ребёнка: Абдукаюм Хакбердыевич
Кокчетав
Работа или профессия
Неизвестно