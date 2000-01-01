Абдукаюм Хакбердыевич
Место рожденияНе указано
Дата рождения1860
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1860
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
12.07.1898
Рождение ребёнка
После 1898
Сын: Рашит Абдукаюмович
Мать ребёнка: Бибишамсибану Шаймардановна
Рождение ребёнка
После 1898
Дочь: Махира Абукаюмовна
Мать ребёнка: Бибишамсибану Шаймардановна
Рождение ребёнка
11.03.1901
Дочь: Бибимахруй Абдукаюмовна
Мать ребёнка: Бибишамсибану Шаймардановна
Кокчетав
Рождение ребёнка
26.10.1902
Дочь: Бибимахинур Абдукаюмовна
Мать ребёнка: Бибишамсибану Шаймардановна
Рождение ребёнка
04.05.1905
Мать ребёнка: Бибишамсибану Шаймардановна
Кокчетав
Рождение ребёнка
1914
Сын: Мухамметхашим Абдукаюмович
Мать ребёнка: Бибишамсибану Шаймардановна
Кокчетав
Работа или профессия
Неизвестно