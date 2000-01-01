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Абдукаюм Хакбердыевич

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1860

Пол

Мужской

Добавил:

РУ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1860

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
12.07.1898

Жена: Бибишамсибану Шаймардановна

Рождение ребёнка
После 1898

Сын: Рашит Абдукаюмович

Мать ребёнка: Бибишамсибану Шаймардановна

Рождение ребёнка
После 1898

Дочь: Махира Абукаюмовна

Мать ребёнка: Бибишамсибану Шаймардановна

Рождение ребёнка
11.03.1901

Дочь: Бибимахруй Абдукаюмовна

Мать ребёнка: Бибишамсибану Шаймардановна

Кокчетав
Рождение ребёнка
26.10.1902

Дочь: Бибимахинур Абдукаюмовна

Мать ребёнка: Бибишамсибану Шаймардановна

Рождение ребёнка
04.05.1905

Сын: Габдулла Абдукаюмович

Мать ребёнка: Бибишамсибану Шаймардановна

Кокчетав
Рождение ребёнка
1914

Сын: Мухамметхашим Абдукаюмович

Мать ребёнка: Бибишамсибану Шаймардановна

Кокчетав
Работа или профессия
Неизвестно
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