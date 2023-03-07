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Сафиулла Нигматуллович

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Место рождения

Байкал

Дата рождения

1811

Пол

Мужской

Добавил:

РУ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1811

Отец: Нигматулла

Мать: Магубана

Рождение ребёнка
1846

Сын: Усманов Хабибрахман Сафиуллович

Мать ребёнка: Сахибджамал Фаткулловна

Рождение ребёнка
1849

Сын: Усманов Шаймардан Сафиуллович

Мать ребёнка: Сахибджамал Фаткулловна

Рождение ребёнка
1852

Сын: Усманов Шагигалей Сафиуллович

Мать ребёнка: Сахибджамал Фаткулловна

Рождение ребёнка
1856

Сын: Усманов Халиулла Сафиуллович

Мать ребёнка: Сахибджамал Фаткулловна

Рождение ребёнка
16.11.1868

Сын: Усманов Валиулла Сафиуллович

Мать ребёнка: Сахибджамал Фаткулловна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Бикбаева Хажар Сафиулловна

Мать ребёнка: Сахибджамал Фаткулловна

Работа или профессия
Неизвестно
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