Сафиулла Нигматуллович
Место рождения
Дата рождения1811
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1811
Отец: Нигматулла
Мать: Магубана
Рождение ребёнка
1846
Сын: Усманов Хабибрахман Сафиуллович
Мать ребёнка: Сахибджамал Фаткулловна
Рождение ребёнка
1849
Сын: Усманов Шаймардан Сафиуллович
Мать ребёнка: Сахибджамал Фаткулловна
Рождение ребёнка
1852
Сын: Усманов Шагигалей Сафиуллович
Мать ребёнка: Сахибджамал Фаткулловна
Рождение ребёнка
1856
Сын: Усманов Халиулла Сафиуллович
Мать ребёнка: Сахибджамал Фаткулловна
Рождение ребёнка
16.11.1868
Сын: Усманов Валиулла Сафиуллович
Мать ребёнка: Сахибджамал Фаткулловна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Бикбаева Хажар Сафиулловна
Мать ребёнка: Сахибджамал Фаткулловна
Работа или профессия
Неизвестно