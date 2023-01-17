Магубана — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Магубана

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1775

Пол

Женский

Добавил:

РУ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1775

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
До 1782

Сын: Хисматулла Нигматуллович

Отец ребёнка: Нигматулла

Рождение ребёнка
1801

Сын: Хабибулла Нигматуллович

Отец ребёнка: Нигматулла

Байкал, Арский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
1806

Сын: Зайнулла Нигматуллович

Отец ребёнка: Нигматулла

Байкал, Арский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
1810

Сын: Усманов Ахмадулла Нигматуллович

Отец ребёнка: Нигматулла

Байкал, Арский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
1811

Сын: Сафиулла Нигматуллович

Отец ребёнка: Нигматулла

Байкал, Арский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Работа или профессия
Неизвестно
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