Магубана
Место рожденияНе указано
Дата рождения1775
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1775
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
До 1782
Отец ребёнка: Нигматулла
Рождение ребёнка
1801
Отец ребёнка: Нигматулла
Рождение ребёнка
1806
Отец ребёнка: Нигматулла
Рождение ребёнка
1810
Сын: Усманов Ахмадулла Нигматуллович
Отец ребёнка: Нигматулла
Рождение ребёнка
1811
Отец ребёнка: Нигматулла
Работа или профессия
Неизвестно