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Нигматулла

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Место рождения

Байкал, Арский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

До 1816

Пол

Мужской

Добавил:

РУ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Байкал, Арский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
До 1782

Сын: Хисматулла Нигматуллович

Мать ребёнка: Магубана

Рождение ребёнка
1801

Сын: Хабибулла Нигматуллович

Мать ребёнка: Магубана

Байкал, Арский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
1806

Сын: Зайнулла Нигматуллович

Мать ребёнка: Магубана

Байкал, Арский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
1810

Сын: Усманов Ахмадулла Нигматуллович

Мать ребёнка: Магубана

Байкал, Арский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
1811

Сын: Сафиулла Нигматуллович

Мать ребёнка: Магубана

Байкал, Арский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Работа или профессия
Неизвестно
Смерть
До 1816
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