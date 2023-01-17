Нигматулла
Место рождения
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиДо 1816
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
До 1782
Мать ребёнка: Магубана
Рождение ребёнка
1801
Мать ребёнка: Магубана
Рождение ребёнка
1806
Мать ребёнка: Магубана
Рождение ребёнка
1810
Сын: Усманов Ахмадулла Нигматуллович
Мать ребёнка: Магубана
Рождение ребёнка
1811
Мать ребёнка: Магубана
Работа или профессия
Неизвестно
Смерть
До 1816