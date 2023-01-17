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Усманов Ахмадулла Нигматуллович

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Место рождения

Байкал, Арский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)

Дата рождения

1810

Дата смерти

1897

Пол

Мужской

Добавил:

РУ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1810

Отец: Нигматулла

Мать: Магубана

Байкал, Арский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
1870

Сын: Усманов Хакимжан Ахмадуллович

Мать ребёнка: Усманова Махикамал

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Усманова Махикамал

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Усманов Самигулла Ахмадуллович

Мать ребёнка: Усманова Махикамал

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Усманов Галимжан Ахмадуллович

Мать ребёнка: Усманова Махикамал

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Габдуллина Гайнильхаят Ахмадулловна

Мать ребёнка: Усманова Махикамал

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Усманова Махикамал

Работа или профессия
Неизвестно
Смерть
1897
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