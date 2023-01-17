Усманов Ахмадулла Нигматуллович
Место рождения
Дата рождения1810
Дата смерти1897
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1810
Отец: Нигматулла
Мать: Магубана
Рождение ребёнка
1870
Сын: Усманов Хакимжан Ахмадуллович
Мать ребёнка: Усманова Махикамал
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Усманова Махикамал
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Усманов Самигулла Ахмадуллович
Мать ребёнка: Усманова Махикамал
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Усманов Галимжан Ахмадуллович
Мать ребёнка: Усманова Махикамал
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Габдуллина Гайнильхаят Ахмадулловна
Мать ребёнка: Усманова Махикамал
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Усманова Махикамал
Работа или профессия
Неизвестно
Смерть
1897