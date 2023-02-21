Габдуллина (Усманова) Гайнильхаят Ахмадулловна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Рождение ребёнка
26.11.1913
Дочь: Бибрабига Магруфбаевна
Отец ребёнка: Габдуллин Магруфбай Максудович
Рождение ребёнка
09.11.1915
Дочь: Таджиниса Магруфбаевна
Отец ребёнка: Габдуллин Магруфбай Максудович
Работа или профессия
Неизвестно
Смерть
Неизвестно
Шурчи