Габдуллина (Усманова) Гайнильхаят Ахмадулловна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Габдуллина (Усманова) Гайнильхаят Ахмадулловна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

РУ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Усманов Ахмадулла Нигматуллович

Мать: Усманова Махикамал

Рождение ребёнка
26.11.1913

Дочь: Бибрабига Магруфбаевна

Отец ребёнка: Габдуллин Магруфбай Максудович

Рождение ребёнка
09.11.1915

Дочь: Таджиниса Магруфбаевна

Отец ребёнка: Габдуллин Магруфбай Максудович

Работа или профессия
Неизвестно
Смерть
Неизвестно
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